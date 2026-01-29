 Aller au contenu principal
Jean-Claude Trichet : "Il y a un effet spéculatif monumental sur l'or !"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 29/01/2026 à 14:10

Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne, était l'invité de l'émission Ecorama du 29 janvier 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la politique commerciale américaine, l’évolution du dollar, la flambée du cours de l’or, les décisions de la Réserve fédérale, les tensions entre politique monétaire et pouvoir exécutif aux États-Unis, ainsi que les implications pour l’économie européenne et la politique de la Banque centrale européenne.

BCE
FED
Investir dans l'or

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

2 commentaires

  • 14:58

    Toute envolée d'un actif crée un effet moutonnier, ce n'est pas pour autant "monumentalement" spéculatif mais représentatif d'une baisse du dollar, d'une baisse de confiance dans la monnaie, de dettes trop importantes d'Etats, de peurs variées.L'or a été de tous temps une monnaie absolue et tangible, jamais remplacée par autre chose. Depuis des années les banques centrales achètent de l'or sans s'en vanter auprès du public ; pas des spéculateurs ces banques semble-t-il...

L'offre BoursoBank