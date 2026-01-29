Jean-Claude Trichet, ancien président de la Banque centrale européenne, était l'invité de l'émission Ecorama du 29 janvier 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la politique commerciale américaine, l’évolution du dollar, la flambée du cours de l’or, les décisions de la Réserve fédérale, les tensions entre politique monétaire et pouvoir exécutif aux États-Unis, ainsi que les implications pour l’économie européenne et la politique de la Banque centrale européenne.
Jean-Claude Trichet : "Il y a un effet spéculatif monumental sur l'or !"
