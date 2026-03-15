"Tout est en ruines": au moins une personne a été tuée et une vingtaine d'autres blessées dans la ville ukrainienne de Zaporijjia, selon l'administration locale, à la suite de frappes aériennes sur des quartiers résidentiels de la ville.
Ukraine: au moins un mort et 18 blessés dans des frappes russes à Zaporijjia
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