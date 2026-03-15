Les électeurs sont rares dans les bureaux de vote qui ont ouvert au Congo-Brazzaville où la victoire du président sortant Denis Sassou Nguesso, 82 ans d'âge et 40 années cumulées au pouvoir, paraît acquise mais où l'abstention pourrait être massive. IMAGES
Début du vote pour la présidentielle au Congo, faible affluence à Brazzaville
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