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Tournoi des Six Nations : au bout du spectacle, les Bleus conservent leur titre

information fournie par France 24 15/03/2026 à 11:35

Grâce à un Thomas Ramos auteur de la pénalité de la victoire à la dernière seconde et à un Louis Bielle-Biarrey record, le XV de France a dominé l'Angleterre, samedi, au Stade de France (48-46). Un succès à rebondissements qui permet aux Bleus, tenants du titre, de remporter la compétition pour la deuxième année de suite.

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