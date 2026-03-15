Grâce à un Thomas Ramos auteur de la pénalité de la victoire à la dernière seconde et à un Louis Bielle-Biarrey record, le XV de France a dominé l'Angleterre, samedi, au Stade de France (48-46). Un succès à rebondissements qui permet aux Bleus, tenants du titre, de remporter la compétition pour la deuxième année de suite.
Tournoi des Six Nations : au bout du spectacle, les Bleus conservent leur titre
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