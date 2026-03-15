Fabien Roussel, maire sortant de Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord et secrétaire national du Parti communiste français vote pour le premier tour des élections municipales. IMAGES
Municipales : le maire sortant de Saint-Amand-les-Eaux Fabien Roussel (PCF) vote
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