Une frappe touche la banlieue sud de la capitale libanaise, quelques heures après que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré lors d'une visite à Beyrouth que "des voies diplomatiques sont possibles" pour mettre fin à la guerre entre Israël et le Hezbollah. IMAGES
Une frappe touche la banlieue sud de Beyrouth
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