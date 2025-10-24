Japon : une des rares femmes yakuzas prend la parole

information fournie par France 24 • 24/10/2025 à 15:43

Dans cette édition, nous plongeons dans l'univers du crime organisé japonais : les yakuzas. Mako Nishimura, ancienne membre des yakuzas pendant trois décennies, a dû se comporter en homme pour survivre dans un environnement ouvertement misogyne. Aujourd'hui, cette repentie travaille dans le bâtiment, l'un des rares secteurs au Japon qui tolère ses tatouages. Désireuse de changer de vie et d'utiliser son expérience pour aider les autres, elle dirige désormais une association de réinsertion d'anciens délinquants, où elle croise régulièrement d'anciens membres des yakuzas. En Égypte, un flou législatif propose aux couples de choisir le sexe de leur futur enfant. De nombreuses cliniques offrent cette possibilité strictement interdite en Europe pour 2 000 euros. Un service cher pour beaucoup et pourtant inestimable pour certains. Enfin, au Kenya, une école de musique s'est spécialisée dans la formation des femmes comme DJ. Elles restent peu nombreuses en Afrique de l'Est, sont moins bien payées que les hommes et les coûts de formation sont souvent trop élevés mais la Santuri Electronic Music Academy a décidé de faire bouger les choses.