Alors que la saison des cerisiers en fleurs atteint son apogée, des personnes pique-niquent et travaillent à distance sous les cerisiers en fleurs dans un parc de la capitale japonaise. IMAGES
Japon: pique-nique et télétravail sous les cerisiers en fleur à Tokyo
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