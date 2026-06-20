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"J'étais nul à l'école"... Et si l'école passait aussi par les mains ?

information fournie par France 24 20/06/2026 à 09:31

Décrochage, échec scolaire, métiers manuels : et si certains élèves apprenaient mieux avec leurs mains qu'avec les méthodes traditionnelles de l'école ?

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