Décrochage, échec scolaire, métiers manuels : et si certains élèves apprenaient mieux avec leurs mains qu'avec les méthodes traditionnelles de l'école ?
"J'étais nul à l'école"... Et si l'école passait aussi par les mains ?
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