Plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées samedi soir à Tel-Aviv pour réclamer au camp de l'opposition, mené par le centriste Gadi Eisenkot, une alliance avec les partis arabes afin d'écarter le Premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahu. Pendant la campagne Gadi Eisenkot avait rejeté cette possibilité.
Israël : quelques centaines de manifestants réclament une coalition avec les partis arabes
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