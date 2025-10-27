Une foule s'est rassemblée dimanche à Kfar Saba, dans le centre d'Israël, pour célébrer le retour d'Evyatar David, de retour chez lui après sa sortie d'hôpital. Il avait été enlevé par le Hamas le 7 octobre 2023.
Israël: Kfar Saba célèbre le retour de l'ex-otage Evyatar David
