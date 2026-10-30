Une centaine de manifestants se sont rassemblés jeudi devant le domicile de Gadi Eisenkot pour réclamer une coalition avec les partis arabes. Le camp de Benjamin Netanyahu a recueilli 53 sièges aux législatives, le bloc de l'opposition mené par Gadi Eisenkot en a obtenu 48.
Israël : des manifestants réclament une coalition avec les partis arabes
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