Plusieurs ONG parlent désormais d'au moins 30 000 morts en 48 heures en Iran, et de dizaines de milliers d'arrestations, dans la répression du mouvement de contestation contre le régime. Une machine répressive que Louis Arnaud, ancien détenu de la prison d’Evin, a connu de l'intérieur; il témoigne de cette expérience traumatique et de ce qui l'a "sauvé des ténèbres" dans son livre "La Révolution intérieure" (éditions Les Équateurs); il était l'invité d'Au Cœur de l'Info.
Louis Arnaud : "ce sont les Iraniens qui m'ont enseigné ce qu'est la liberté"
