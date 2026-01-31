 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Louis Arnaud : "ce sont les Iraniens qui m'ont enseigné ce qu'est la liberté"

information fournie par France 24 31/01/2026 à 21:44

Plusieurs ONG parlent désormais d'au moins 30 000 morts en 48 heures en Iran, et de dizaines de milliers d'arrestations, dans la répression du mouvement de contestation contre le régime. Une machine répressive que Louis Arnaud, ancien détenu de la prison d’Evin, a connu de l'intérieur; il témoigne de cette expérience traumatique et de ce qui l'a "sauvé des ténèbres" dans son livre "La Révolution intérieure" (éditions Les Équateurs); il était l'invité d'Au Cœur de l'Info.

Proche orient

Vidéos les + vues

1

Iran: l'UE pourrait inscrire les Gardiens de la révolution comme "organisation terroriste"

information fournie par AFP Video 29 janv.
1
2

Derrière les lunettes du président Macron, les défis d'un savoir-faire français

information fournie par AFP 30 janv.
12
3

Les Nubians, 25 ans de soul afropéenne entre Bordeaux et New York

information fournie par France 24 30 janv.
4

Est de la RDC: éboulement sur un important site minier

information fournie par AFP Video 10:08
5

Nicaragua, la dictature oubliée

information fournie par France 24 11:07
6

Municipales à Paris: Chikirou galvanise ses troupes et étrille la gestion socialiste

information fournie par AFP 00:13
1
7

Le président élu du Chili au Salvador pour "étudier" le modèle carcéral

information fournie par AFP 30 janv.
1
8

Les porte-drapeau Chloé Trespeuch et Cécile Hernandez sur France 24

information fournie par France 24 30 janv.
1

Au premier jour de son procès en appel, Marine Le Pen soutient n'avoir "rien dissimulé"

information fournie par AFP 13 janv.
5
2

Vols annulés, supermarchés vides: une tempête hivernale déferle sur les Etats-Unis

information fournie par AFP Video 25 janv.
3

Des stars d'Hollywood dénoncent la mort d'Alex Pretti à Minneapolis

information fournie par AFP Video 25 janv.
1
4

Collecte de vêtements en France: un modèle usé jusqu'à la corde

information fournie par AFP 25 janv.
2
5

Le plus grand centre de tri du Relais de France croule sous les vêtements

information fournie par AFP Video 25 janv.
2
6

Le Journal des biotechs : Hervé Affagard, MaaT Pharma

information fournie par Boursorama 26 janv.
7

Appels croissants à une enquête indépendante sur les événements de Minneapolis

information fournie par AFP 26 janv.
20
8

Budget: "Les Républicains ont vraiment tout trahi" (Tanguy, RN)

information fournie par AFP Video 28 janv.
1
1

Voici les métiers qui seront les plus recherchés et les mieux payés en 2026

information fournie par Ecorama 02 janv.
2

Images de la prison où est détenu Maduro à New York

information fournie par AFP Video 05 janv.
3

Top 5 IA du 02/01/2026

information fournie par Libertify 03 janv.
4

Le lundi, c'est private equity : les avantages de l'investissement en secondaire

information fournie par Boursorama 05 janv.
5

200 km/h dans le blanc: à Paris-Orly, la neige déclenche une mission commando

information fournie par AFP 07 janv.
1
6

Trade ou Pas Trade: Le talkshow du trading: Eurostoxx 50, S&P500, Thalès, le Brent, GTT, Schneider

information fournie par SG Bourse 07 janv.
7

Lecornu réussira-t-il à faire passer un budget d’ici fin janvier ?

information fournie par Ecorama 06 janv.
8

Top 5 IA du 06/01/2026

information fournie par Libertify 07 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank