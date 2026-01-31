L’Africa Eco Race 2026 traverse à nouveau le continent africain… mais à quel prix ? Cette course héritée du Paris-Dakar prétend aujourd’hui être plus respectueuse des territoires traversés. Invitée du Journal de l’Afrique, Élodie Metge – fille du légendaire René Metge – répond aux interrogations. En plateau : Fatimata Wane et exceptionnellement le chroniqueur sport Cédric Ferrera. Une interview à deux voix, entre mémoire familiale et regard critique sur une aventure loin d’être anodine pour l’Afrique.
Le Rallye Africa Eco Race 2026 : Élodie Metge sur les traces de son père René Metge
