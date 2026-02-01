 Aller au contenu principal
En Pologne, les plages gelées de la mer Baltique attirent les touristes

information fournie par AFP Video 01/02/2026 à 10:07

Avec la chute durable des températures en Pologne, jusqu'à -20 degrés ce week-end dans le nord du pays, des accumulations de glace se sont formées sur les rivages de la mer Baltique, de quoi attirer les touristes.

Environnement
