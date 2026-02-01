Avec la chute durable des températures en Pologne, jusqu'à -20 degrés ce week-end dans le nord du pays, des accumulations de glace se sont formées sur les rivages de la mer Baltique, de quoi attirer les touristes.
En Pologne, les plages gelées de la mer Baltique attirent les touristes
