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Iran: l'ONU se dit "alarmée" par la hausse des exécutions depuis mars

information fournie par AFP Video 06/08/2026 à 11:48

L'ONU s'est dite mercredi "alarmée" par la hausse des exécutions en Iran, avec au moins 56 personnes mises à mort pour des motifs de sécurité nationale depuis les premières pendaisons liées aux manifestations de début d'année.

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1

1 commentaire

  • 12:00

    Dans le même temps L'ONU n'est pas vraiment "alarmée" par la boucherie à Gaza.

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