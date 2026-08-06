L'ONU s'est dite mercredi "alarmée" par la hausse des exécutions en Iran, avec au moins 56 personnes mises à mort pour des motifs de sécurité nationale depuis les premières pendaisons liées aux manifestations de début d'année.
Iran: l'ONU se dit "alarmée" par la hausse des exécutions depuis mars
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