Longtemps cantonné aux clichés touristiques, le yodel suisse n’est plus seulement une curiosité folklorique. Cette technique vocale alpine ancestrale, qui alterne voix de poitrine et voix de tête, est entrée en décembre 2025 au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO. Cette réhabilitation va au-delà d’un label international : aujourd’hui, le yodel traverse désormais les frontières du folk pour se mélanger au rock, à la pop ou même au rap.
Inscrit à l'Unesco, le yodel, chant folklorique suisse, s'adapte à l'ère moderne
