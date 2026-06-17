Le salon porté sur l’innovation, Vivatech, ouvre ses portes ce mercredi 17 juin avec Jeff Bezos, fondateur d'Amazon et de Blue Origin, en invité surprise. L’intelligence artificielle, les robots humanoïdes et la souveraineté numérique seront au menu de ces quatre jours. Les explications, sur place, de notre chroniqueur économique, Christophe Dansette.
Innovation : Vivatech fait son retour avec en invité surprise Jeff Bezos
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