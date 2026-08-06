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Ingérences étrangères: "Faut-il interdire la plateforme X?"

information fournie par France 24 06/08/2026 à 07:32

A la Une de la presse, ce jeudi 6 août, la campagne de désinformation visant plusieurs personnalités en lice pour la présidentielle française de 2027 - une campagne attribuée aux services russes. La Russie, qui n’a pas le monopole de l’ingérence, largement pratiquée par l’Administration Trump, au Brésil notamment. Les questions entourant l’état de santé du président camerounais Paul Biya. Et une infraction aussi inhabituelle qu’imprudente au code de la route en Espagne.

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