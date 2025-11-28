La boue recouvre les rues de Pidie Jaya, dans la province indonésienne d'Aceh, enfouissant des véhicules et camions après plusieurs jours d'inondations et de glissements de terrain meurtriers. Selon les autorités, plus de 150 personnes ont perdu la vie sur l'île de Sumatra et des dizaines d'autres sont portées disparues.
Indonésie: les rues couvertes de boue après les inondations à Sumatra
