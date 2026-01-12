Le Premier ministre indien Narendra Modi assiste au festival international de cerfs-volants dans la ville occidentale d'Ahmedabad en compagnie du chancelier allemand Friedrich Merz. La visite de M. Merz intervient deux semaines avant le sommet UE-Inde prévu, au cours duquel un accord de libre-échange devrait être conclu. IMAGES
Inde: Narendra Modi et le chancelier allemand au festival international de cerfs-volants
