En déplacement en Inde, le chancelier allemand Friedrich Merz intensifie la pression en faveur d’un accord de libre-échange entre l’Union européenne et l’Inde. Un dossier stratégique pour Berlin, dans un contexte de recomposition des équilibres économiques et géopolitiques mondiaux.
L’Allemagne pousse pour un accord de libre-échange UE–Inde
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro