Au moins 3.000 touristes ont été évacués dans le sud de l'Argentine à cause des multiples incendies qui ravagent des milliers d'hectares en Patagonie, les pires incendies de forêt dans la région depuis trois décennies. Des incendies ravagent également d'autres provinces de Patagonie.
De nombreux incendies en Patagonie argentine
