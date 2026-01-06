Incendie en Suisse: la commune admet un "manquement" aux contrôles périodiques du bar

La commune de Crans-Montana admet un "manquement" aux contrôles périodiques sécurité et incendie du bar ravagé par le feu la nuit du nouvel an dans la station de ski suisse de Crans-Montana, faisant 40 morts et 116 blessés.
