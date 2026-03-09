Incendie des dépôts de carburant à Téhéran: une pollution massive de l'air et des sols

information fournie par France 24 • 09/03/2026 à 19:45

Depuis dimanche l'air est irrespirable à Téhéran. La faute au bombardement de dépôts de carburants. Les fumées issues de l'incendie ont obscurci le ciel de la capitale iranienne. Elles sont bien sûr dangereuses pour la santé humaine, pouvant causer des maladies respiratoires, des cancers, des irritations de la peau et des lésions aux yeux. Un nuage de pollution qui a été emmené par les vents jusqu'à 300 km de distance et qui en retombant a pollué les sols durablement.