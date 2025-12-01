Le bilan provisoire de l'incendie qui a ravagé la semaine dernière un complexe résidentiel de Hong Kong est passé à 151 morts, a indiqué la police lundi.
Incendie de Hong Kong: le bilan s'alourdit, au moins 151 morts
