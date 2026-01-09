Des personnes se recueillent devant le bar Le Constellation à Crans-Montana, pendant que les cloches retentissent, pour rendre hommage aux victimes de l'incendie d'un bar de la station de ski, qui a fait 40 morts et 116 blessés la nuit du nouvel an. IMAGES
Incendie de Crans-Montana: moment de recueillement devant le bar Le Constellation
