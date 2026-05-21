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Immobilier : la France est-elle encore un pays de propriétaires ?

information fournie par Ecorama 21/05/2026 à 14:00

Devenir propriétaire est-il en train de devenir un privilège inaccessible pour une partie des Français ? Alors que le marché immobilier s’enfonce dans une crise historique, ventes en chute libre, logements neufs au plus bas et difficultés d’accès au crédit alimentent les inquiétudes. Le gouvernement peut-il encore relancer le secteur et atteindre ses objectifs de construction ? Réponse avec Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Ecorama du 21 mai 2026 présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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1 commentaire

  • 14:07

    Là, c'est la faute à Macron, qui dès 2016 annonçait la couleur : il n'amait pas la "rente immobilière". Il n'a rien fait pour faciliter la vie des propriétaires, primo-accédants ou bailleurs. Peu de constructions donc prix élevés, HLM saturés, voire logements G et F sortis du parc locatif. Quel talent !

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