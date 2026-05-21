Immobilier : la France est-elle encore un pays de propriétaires ?

Devenir propriétaire est-il en train de devenir un privilège inaccessible pour une partie des Français ? Alors que le marché immobilier s’enfonce dans une crise historique, ventes en chute libre, logements neufs au plus bas et difficultés d’accès au crédit alimentent les inquiétudes. Le gouvernement peut-il encore relancer le secteur et atteindre ses objectifs de construction ? Réponse avec Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro. Ecorama du 21 mai 2026 présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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