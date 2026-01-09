Images des dégâts causés par des frappes russes à Kiev cette nuit

information fournie par AFP Video • 09/01/2026 à 16:54

Images des dégâts causés par des frappes russes nocturnes sur des quartiers résidentiels de Kiev qui ont tué au moins quatre personnes et blessé 22 autres, dont cinq pompiers. Des incendies ont été signalés et des immeubles d'habitation ainsi que des sites civils et industriels ont été endommagés, selon les autorités ukrainiennes. La Russie a frappé dans la nuit de jeudi à vendredi des "cibles stratégiques" en Ukraine à l'aide du missile hypersonique Orechnik, a annoncé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. IMAGES