HRS lance une augmentation de capital

25/11/2025 à 09:05

Sur le plateau de Ca bouge sur les marchés, Kader Hidra, directeur financier de HRS détaille l'augmentation de capital de HRS. Fondée en 2004 par Hassen Rachedi, HRS (Hydrogen Refueling Solutions) s'est introduit sur Euronext Growth début 2021. La société est spécialisée dans la conception et construction de stations de ravitaillement en hydrogène destinées à alimenter voitures, bus et poids lourds.

Kader Hidra revient sur les motifs de l'opération, ses modalités et les priorités stratégiques de la société.

L'opération est ouverte jusqu'au 9 décembre avec un prix de souscription de 1,90 € par action, soit une décote de 25% par rapport au cours de clôture de l'action le 19 novembre. Le détachement des droits préférentiels de souscription aura le 25 novembre 2025.

