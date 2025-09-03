Une étude du Conseil d’analyse économique (CAE) vient bousculer un vieux refrain : non, les plus fortunés ne fuient pas massivement la France quand les impôts augmentent. En cas de retour de l’ISF, l’expatriation resterait marginale, tout comme son impact sur l’économie nationale. Les explications d'Anne de Guigné, éditorialiste au Figaro et auteure du livre "Tout l’or du monde", aux éditions Les Presses de la Cité. Ecorama du 3 septembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Hausses d'impôts : les riches pourraient-ils vraiment quitter la France ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
