Il n'en resterait que quelques dizaines dans la nature aux abords du fleuve qui marque la frontière sino-russe: une panthère de l'Amour, l'espèce de félin la plus menacée au monde, a subi la semaine dernière une insémination artificielle au zoo de Mulhouse (est), où les vétérinaires espèrent bientôt un heureux événement.
Insémination en France pour une panthère de l'Amour, le plus menacé des félins
