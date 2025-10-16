L'enseigne historique Galeries Lafayette va ouvrir en novembre son premier grand magasin à Bombay, la capitale financière de l'Inde, avec pour ambition de conquérir une classe moyenne grandissante et des grosses fortunes attirées par les produits de luxe.
Les Galeries Lafayette vont ouvrir leur premier magasin en Inde
