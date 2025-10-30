"Nous avons été inondés ici (...). Nous ne pouvons plus vivre dans ces conditions", déclare un déplacé vivant dans un camp à Port-au-Prince, alors qu'au moins 20 personnes sont mortes en Haïti après le passage de l'ouragan Melissa.
Haïti: un camp des déplacés inondé après le passage de l'ouragan Melissa
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro