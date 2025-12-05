Poète groove, slameur, chanteur et écrivain : Gyslain.N incarne une parole sensible, ancrée dans l’intime et le politique. Il revient avec Rois de France, un album mêlant groove, jazz et texte ciselé, et il est aussi l’auteur du roman "Peau Rouge" Ed l'oiseau parleur, une plongée poignante dans l’enfance d’un jeune garçon sans-papiers, finaliste au Prix des 5 continents de la Francophonie en 2025.
Gyslain.N : “Rois de France”, poésie groove et récit d’enfance sans-papiers
