A l'occasion de l'annonce de l'entrée en Bourse du Slip Français, Guillaume Gibault, fondateur et président, était l'invité de l'émission Ecorama du 29 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les ambitions de croissance de la marque, les enjeux du Made in France face à la concurrence internationale, ainsi que les perspectives de rentabilité et de développement de l'entreprise.
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