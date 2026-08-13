Sous des températures matinales tout juste sous les 30°C, qui seront largement dépassés cet après-midi alors que la France fait face à une nouvelle vague de chaleur, Parisiens et touristes piquent une tête dans la Seine au pied de la tour Eiffel.
Canicule: au pied de la tour Eiffel, Parisiens et touristes se rafraîchissent dans la Seine
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