Au sommet du Pic du Midi de Bigorre, dans les Pyrénées françaises, randonneurs et astronomes contemplaient mercredi l'éclipse solaire, entre nuages et trouées de lumière.
Au Pic du Midi, l'éclipse solaire offre un spectacle "magique" au-dessus des nuages
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