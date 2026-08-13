Des bénévoles et des secouristes forment une chaîne humaine pour déblayer, seau après seau, les décombres d'un bâtiment effondré lors du séisme du 10 août dans la ville colombienne de Cali. Le pays est en deuil alors que le bilan du séisme de magnitude 7,4 a dépassé les 230 morts.
Séisme en Colombie: à Cali, les secours forment une chaîne humaine pour déblayer les décombres
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