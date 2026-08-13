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Eclipse solaire sur l'Europe, le nord de l'Espagne dans le noir total

information fournie par AFP Video 13/08/2026 à 15:39

Point d'orgue de l'éclipse solaire qui a étendu son ombre mercredi sur une partie de l'Europe, le nord de l'Espagne a été plongé dans le noir en plein jour, lorsque la Lune a entièrement masqué le Soleil.

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