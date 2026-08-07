Il n'y a plus un brin d'herbe dans les prés de la Martinique et cela a des effets visibles sur le poids du bétail. Les vaches, notamment, sont en grande souffrance et leur survie est devenue un sujet préoccupant.
Le cri d'alarme des éleveurs martiniquais face à la sécheresse
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