La French Touch a rendu mercredi un dernier hommage au DJ français Kavinsky, décédé à 50 ans, lors d'obsèques célébrées à Montmartre à Paris. L'auteur du tube "Nightcall", Vincent Belorgey - son vrai nom - a été retrouvé mort à son domicile parisien le 29 juillet 2026.
À Paris, un dernier adieu à la figure de la French Touch DJ Kavinsky
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