 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

À Paris, un dernier adieu à la figure de la French Touch DJ Kavinsky

information fournie par AFP Video 13/08/2026 à 08:06

La French Touch a rendu mercredi un dernier hommage au DJ français Kavinsky, décédé à 50 ans, lors d'obsèques célébrées à Montmartre à Paris. L'auteur du tube "Nightcall", Vincent Belorgey - son vrai nom - a été retrouvé mort à son domicile parisien le 29 juillet 2026.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Gironde: des pompiers venus de Paris luttent contre l'incendie monstre

information fournie par AFP Video 26 juil.
2

Ce qu'il faut savoir sur l'éclipse solaire en France

information fournie par AFP 10 août
3

Nocturne et amatrice de café: une nouvelle espèce de grenouille découverte au Costa Rica

information fournie par AFP Video 10 août
4

À Cali, Colombie, les habitants "effrayés" de rentrer chez eux le un tremblement de terre

information fournie par AFP Video 12 août
5

Trottinettes électriques: casque et gilet réfléchissant obligatoires dans l'agglomération parisienne

information fournie par AFP 12 août
1
6

En Alsace, un camion-citerne en renfort pour l'eau potable

information fournie par AFP 12 août
7

En Alsace, un camion-citerne en renfort pour l'eau potable

information fournie par AFP Video 12 août
8

Poutine menace de saisir des navires occidentaux en mesure de représailles

information fournie par AFP 12 août
28
1

Cinq choses à savoir sur les éclipses solaires

information fournie par AFP 05 août
2

Gironde: des pompiers venus de Paris luttent contre l'incendie monstre

information fournie par AFP Video 26 juil.
3

Incendies en Grèce: largages par hélicoptères à Kryo Pigadi

information fournie par AFP Video 03 août
4

Var : les pompiers au travail pour sécuriser les zones encore intactes

information fournie par AFP Video 03 août
5

Var: l'incendie reste contenu mais "extrême vigilance" face aux rafales de vent

information fournie par AFP 03 août
6

"Un goût de fumée " ? Des vignerons varois dans l'incertitude pour le millésime 2026

information fournie par AFP 06 août
2
7

Iran: l'ONU se dit "alarmée" par la hausse des exécutions depuis mars

information fournie par AFP 06 août
14
8

Mégafeu en Gironde: les cabanes ostréicoles de L'Herbe rouvrent

information fournie par AFP Video 06 août
1

Des ossements retrouvés dans le Tarn, Jubillar reconnaît "un acte abominable"

information fournie par AFP 16 juil.
2
2

CAC 40 : pourquoi la Bourse de Paris bat des records malgré les crises

information fournie par France 24 05 août
3

Ukraine: des frappes russes font au moins 17 morts dans la région de Kiev

information fournie par AFP 05 août
67
4

Test réussi de la mégafusée Starship, le premier depuis l'entrée en Bourse de SpaceX

information fournie par AFP 25 juil.
13
5

Sud-Ouest: environ 200.000 "réfugiés du feu" évacués, le record de surfaces brûlées de 2022 déjà battu

information fournie par AFP 25 juil.
10
6

"Orage de feu" sur la France et l'Espagne, la chaleur en embuscade

information fournie par AFP 26 juil.
7

D’où pourrait venir la prochaine crise financière ?

information fournie par Ecorama 24 juil.
6
8

Top 5 IA du 24/07/2026

information fournie par Libertify 25 juil.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank