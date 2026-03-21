Guerre en Iran, prix des carburants, comptes bancaires oubliés

information fournie par BoursoBank Clients • 21/03/2026 à 08:00

On commence notre JT de la semaine avec votre facture d'énergie…Et plus précisément celle du gaz, qui devrait grimper d'environ 15 % au mois de mai. Conséquences directes de la guerre en Iran sur votre portefeuille : avec les récentes tensions sur des infrastructures énergétiques, les marchés s'affolent et les cours du gaz ont bondi de 35 % ce jeudi.On poursuit ce journal avec un autre coup dur pour votre budget : la flambée des carburants. Et la question que tout le monde se pose : l'État va-t-il intervenir ?

La réponse est non…face à l'envolée des prix à la pompe, provoquée par les tensions au Moyen-Orient, le gouvernement écarte totalement l'idée d'une baisse de taxes. On termine cet hebdo avec une info assez étonnante qui concerne les comptes bancaires oubliés des Français… Des milliards d'euros qui dorment issues de comptes bancaires inactifs, d'assurances vie non réclamées ou encore d'épargne salariale. Mais cet argent n'est pas pour autant abandonné, eh oui au bout de 10 ans d'inactivité, les banques ont l'obligation de le transférer à la Caisse des dépôts et consignations en attendant que leurs propriétaires se manifestent.