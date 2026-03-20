Le groupe sud-coréen phénomène BTS ressort un album, avant son grand retour sur scène

Une femme pose pour une photo devant un camion faisant la promotion du concert de retour du boys band de K-pop BTS à Séoul, le 19 mars 2026 ( AFP / Jung Yeon-je )

Le boys band sud-coréen BTS a sorti vendredi un nouvel album studio, le premier depuis 2020 et intitulé "Arirang" en hommage au folklore sud-coréen, à la veille d'un grand concert de retour à Séoul plongeant la ville dans l'effervescence.

Le concert de samedi soir, maintenu malgré la cheville douloureuse du chanteur et leader du groupe, RM, 31 ans, qui s'est blessé en répétition, devrait attirer quelque 260.000 personnes de tous pays en plein cœur de la capitale sud-coréenne.

Ce sera la première fois que les sept membres du groupe K-pop phénomène remontent ensemble sur scène depuis quatre ans, après la parenthèse du service militaire obligatoire, et avant une tournée mondiale d'au moins 82 concerts dans 34 villes. Deux dates sont prévues au Stade de France en juillet.

Débutant par "Body to Body" et s'achevant sur "Into the Sun", l'album "Arirang", avec 14 titres, tire son nom d'une chanson folklorique évoquant la nostalgie et la séparation, souvent considérée comme l'hymne national officieux de la Corée du Sud.

Jungkook (gauche) et Jimin de BTS saluent la foule, le 11 juin 2025 à Yeoncheon en Corée du Sud ( AFP / ANTHONY WALLACE )

"Nous sommes en pleine écoute de l'album et, pour l'instant, c'est génial", a assuré à l'AFP Ces-Marie Hilo, 40 ans.

"On y retrouve des touches de leurs débuts, mais la plupart des morceaux sont des sons inédits, avec un mélange de différents genres", expose cette fan originaire des Etats-Unis.

"Nous avons longuement réfléchi à notre identité et à la meilleure façon de nous exprimer avec authenticité", a déclaré Jimin, 30 ans, un des membres du septuor, avant la sortie de l'album.

Au concert de samedi, RM, de son vrai nom Kim Nam-joon, devrait faire le show malgré sa blessure mais les médecins lui ont recommandé de porter un plâtre et de "réduire au minimum tout mouvement physique", a précisé Big Hit Music, le label de la multinationale HYBE.

Selon un communiqué du label, il a tenu à être présent même si "la participation de RM à certains éléments du spectacle, tels que la chorégraphie sur scène, sera limitée".

- Fans du Pérou, des Philippines -

A Séoul, les hôtels affichent complet depuis longtemps et des milliers de fans affluent de l'étranger, illustrant l'immense popularité internationale de ce groupe qui chante principalement en coréen.

Des admiratrices de BTS s'amusent au niveau d'une fan-zone, le 20 mars 2026 à Séoul ( AFP / Jung Yeon-je )

Les rues sont ornées de banderoles violettes et bleues proclamant "Welcome BTS & ARMY", en référence au nom de la communauté de fans. Sweats à capuche, portefeuilles et figurines à l'effigie de BTS sont vendus dans des boutiques éphémères et des supérettes.

Mara Cristia Yao et Rodessa Ericka Bonon, deux fans originaires des Philippines, ont fait le voyage jusqu'à Séoul bien qu'elles n'aient pas réussi à se procurer de billets pour le concert de samedi.

"Nous sommes en train de réfléchir à l'endroit où nous placer demain", confie Mara Cristia Yao à l'AFP, après quelques photos près de la place Gwanghwamun, où l'immense scène est en cours de montage.

"Je vois des gens venus du monde entier. C'est vraiment génial. Parce que nous sommes tous réunis pour BTS. Pour soutenir leur retour sur scène, et aussi pour écouter leurs nouvelles chansons", s'enthousiasme Araceli Cahua, 27 ans, originaire du Pérou.

- "Lettre d'amour" à la Corée du Sud -

Le nouvel album du groupe a été enregistré au cours d'un séjour à Los Angeles, aux Etats-Unis, selon plusieurs sources.

Même si le disque comprend des collaborations avec des auteurs-compositeurs et des producteurs occidentaux, son titre "Arirang" sert à "rappeler aux fans internationaux que BTS est, avant tout, un groupe coréen", souligne Grace Kao, professeure de sociologie à l'université Yale.

BTS s'adresse à la presse, le 31 mai 2022 à la Maison Blanche, à Washington ( AFP / SAUL LOEB )

Au sommet de leur gloire avant leur pause, BTS comptait parmi les artistes les plus écoutés sur Spotify, aux côtés de Taylor Swift et Justin Bieber.

Après avoir visité la Maison Blanche et donné des concerts dans des lieux emblématiques à travers le monde, le septuor a choisi un décor historique pour ce come back à la scène : la vaste place Gwanghwamun à Séoul, près du palais royal Gyeongbokgung, théâtre de nombreuses manifestations politiques.

Le géant du streaming Netflix diffusera le concert en direct dans environ 190 pays.

Ce nouvel album "s'apparente à une lettre d'amour adressée à leur pays natal", estime Jeff Benjamin, chroniqueur K-pop pour Billboard.