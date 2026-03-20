Arielle Beck, 17 ans, artiste française précoce et prodige, est nommée parmi les trois instrumentistes "révélations" des Victoires de la musique classique qui auront lieu le 20 mars à Brest.
Victoires du classique: la pianiste Arielle Beck, talent crescendo
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