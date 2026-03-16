Guerre en Iran : pourquoi le marché du crédit résiste ?

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Malgré les tensions provoquées par la guerre en Iran, le marché du crédit fait preuve d'une stabilité remarquable. Porté par une forte demande et des conditions de financement toujours favorables, il résiste mieux que les actions ou les taux souverains. Comment expliquer cette solidité et quels sont les risques à surveiller pour les mois à venir ? Réponse avec Alban Tourrade, directeur de la gestion crédit OPC chez Ofi Invest Asset Management.