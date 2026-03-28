A Miami, Donald Trump a fustigé vendredi l'Otan pour son absence de soutien militaire pour sécuriser le détroit d'Ormuz. Le président et son émissaire au Moyen-Orient ont évoqué des discussions prochaines avec Téhéran.
Guerre au Moyen-Orient: Trump fustige l'absence de soutien de l'Otan
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