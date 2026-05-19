Guerre au Moyen-Orient : les marchés pétroliers font-ils preuve d’un excès de confiance ?

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Alors que le pétrole évolue toujours autour des 110 dollars le baril après plusieurs mois de tensions dans le Golfe, les marchés semblent relativement stables malgré les risques géopolitiques. Entre menace sur le détroit d'Ormuz, baisse des stocks mondiaux et scénarios extrêmes évoquant un baril à 250 dollars, les investisseurs continuent pourtant de miser sur un apaisement du conflit. Les explications de Benjamin Louvet, directeur des gestions Matières Premières chez Ofi Invest AM.