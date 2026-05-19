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Guerre au Moyen-Orient : les marchés pétroliers font-ils preuve d’un excès de confiance ?

information fournie par Boursorama 19/05/2026 à 18:51

Alors que le pétrole évolue toujours autour des 110 dollars le baril après plusieurs mois de tensions dans le Golfe, les marchés semblent relativement stables malgré les risques géopolitiques. Entre menace sur le détroit d'Ormuz, baisse des stocks mondiaux et scénarios extrêmes évoquant un baril à 250 dollars, les investisseurs continuent pourtant de miser sur un apaisement du conflit. Les explications de Benjamin Louvet, directeur des gestions Matières Premières chez Ofi Invest AM.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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