Au large de la Crète, les pêcheurs voient leurs prises se réduire à cause des poissons-ballons, des prédateurs aux dents tranchantes qui se multiplient dans lea eaux grecques.
Grèce: les poissons-ballons dévastent la pêche en Crète
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