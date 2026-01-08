 Aller au contenu principal
Grand froid à Paris: le Carreau du Temple devient refuge d'urgence pour sans-abri

08/01/2026

Sous la monumentale verrière du Carreau du Temple, à Paris, plus de 200 enfants et adultes ont été mis à l'abri pour échapper au grand froid.

Environnement
